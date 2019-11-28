D vitamini eksikliğine dikkat edin!

Diyetisyen Selin Tosun, birçok metabolik faaliyette görevi olan D vitamini eksikliğinin önemli rahatsızlıklara sebep olabileceğini belirtti. D vitamini eksikliğinin güneşten yoksun kalan ülkelerde, koyu tenli bireylerde ve yaşlılarda daha fazla görüldüğünü kaydeden Tosun, “Karaciğer ve böbrek yetmezliği görülen hastalarda, obez bireylerde, çölyak, chron gibi emilim bozukluğu olanlarda ve steroid grubu ilaç kullananlarda D vitamini düzeyleri düşük olması beklenir” dedi.

Belirtileri neler?

Tosun, kandaki 25 (OH) D düzeyinin 20 ng/ml’nin altında yetersiz olduğunu gösterdiğini ifade eden Tosun, kanda 150 ng/ml’nin üzerine çıkmasının da toksik etki gösterdiğini söyledi.

Kemik ve kas ağrıları, denge problemi, kilo vermede zorluk, kuvvet kaybı, tırnak ve saç dökülmesi, depresyon, eklem rahatsızlıkları, sık görülen kırıklar, yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri olduğunu ifade eden Tosun, beslenmenin de önemli olduğunu vurguladı. Tosun, “D vitaminin yaklaşık yüzde 80-90’ı güneş ışınlarıyla sentezlenirken, yüzde 10-20’si besinlerle alınır. En fazla balık karaciğerinde bulunmaktadır. Somon balığı, uskumru, hamsi gibi yağlı balıklar, yumurta, süt, karaciğer gibi besinler önemli kaynaklar olsa da, eksikliğini besinlerle tamamlamak mümkün değildir” diye konuştu.