Denizli’de 143. yıl kutlaması

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de 30 Ekim 1876’dan beri hizmet veren belediye teşkilatının 143. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı, “Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla, bugün Türkiye’ye örnek, dünyada ise parmakla gösterilen bir kent olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Vatandaşlara hizmet için 143 yıldır gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan, taş üstüne taş koyan ebediyete intikal etmiş personeli, meclis üyesi ve başkanı olmak üzere herkesi rahmet ve minnetle yâd eden Zolan, “1876 yılında temelleri atılan belediye teşkilatımız bugün 19 ilçemiz ve 622 mahallemizde 1 milyondan fazla insanımıza hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Halkımızla başardık’

Yaşama geçirdikleri tüm hizmet, proje ve çalışmaları Denizlililerle başardıklarını vurgulayan ve hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “Nerede ihtiyaç varsa onu gidermek için çalışmaya gayret edeceğiz. Güzeller güzeli Denizlimize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanlara ise Allah’tan rahmet diliyorum. Belediye teşkilatımızın 143. yıldönümü kutlu olsun” dedi.