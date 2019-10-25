Dimdik ayakta duracağız

Denizlispor’da yönetimin geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısı sırasında yaşanan skandalın yankıları sürüyor. Eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki biri silahlı 2 kişinin, tesislere girmeye çalışması ve devamında kulübün güvenlik personeli ile aralarında yaşanan arbede, camianın da tepkisini çekti. Arbede sırasında bir kişinin elini belindeki tabancaya götürdüğü olayda, gözaltına alınan eski başkanlardan Süleyman Urkay ile beraberindeki Zafer U. ve Tuncay B. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

‘Geriye bakmayacağız’

Taraftarlar sosyal medya hesaplarından olaya tepki gösterdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Denizlispor’un çıkarlarını birinci planda tutmak ve şimdiye kadar yapılan tüm yanlışlardan kulübümüzün zarar görmemesini sağlamak adına son derece titiz davrandık. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bizim yaptığımız doğru çalışmalardan rahatsız olan ve kendi yanlışlarını örtmeye çalışan bir kesim var. Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan bir adım olsun geri döndürmeyeceğinin; aksine daha da kuvvetli şekilde, dimdik durarak sadece Denizlispor için mücadelemizi devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.