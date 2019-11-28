BİST105.8440EURO6,370,26USD5,780,10ALTIN270,810,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Diyabet ilaçlarını almayı ihmal etmeyin’
    28.11.2019 - 07:50 |

    ‘Diyabet ilaçlarını almayı ihmal etmeyin’

    Diyabet Tip 2 tedavisinde şeker ve kolesterol gibi değerleri istenen düzeye ulaşmayan hastalarda yapılan ilaç değişikliğinin yanlış yorumlandığını belirten Uzm. Dr. Ali Saklamaz, “İlaç almamak, organlara zarar veriyor” dedi

    ‘Diyabet ilaçlarını almayı ihmal etmeyin’

    Medical Park İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Saklamaz, Diyabet Tip 2 DM tedavisinde şeker ve kolesterol gibi değerleri istenilen düzeye ulaşmayan hastalarda yapılan ilaç değişikliğinin yanlış yorumlandığını belirtti. Tip 2 DM hastalarına, yandaş sağlık sorunlarına ve pankreatik rezervlerine göre hastaya seçenekler içinde en uygun tedavi şeklinin önerilmesi gerektiğini söyleyen Saklamaz, “Tip 2 DM hastaların kronik hasta olmaları nedeniyle tedavilerinin takibinin yapılması ve zaman içinde gelişen sağlık sorunlarına göre tedavilerinde değişiklik yapılması gerekebilir” dedi.

    ‘İyi anlatılmalı’

    Saklamaz, “Tanı aşamasından itibaren hastayı, rahatsızlığı hakkında bilgilendirmek ve gelecekte karşılaşabileceği sağlık sorunlarını ürkütmeden anlatmak, ilaçlarını reçetelerken bunların olası yan etkileri ve belki daha önemlisi ilacın kan şekerini nasıl düşürdüğü konusunda bilgilendirmek çok önemlidir. Hastanın ve yakınlarının çoğu zaman endişesi, Tip 2 DM tedavisinde kullanılan ve kendilerine reçetelenen ilaçların vücutlarında bir hasar yapıp yapmayacağıdır” diye konuştu.

    ‘Yanlış anlaşılıyor’

    Saklamaz, Tip 2 tanısı konmuş hastalara bu ilaçların uzun araştırmalar sonucu bulunduğunun ve birçok deneme sonucu güvenirliği kanıtlandıktan sonra kullanımına sunulduğunun iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi. Hedef değerlere (şeker, kolesterol, tansiyon vb) ulaşılamayan hastalarda gelişen organ hasarlarından dolayı yapılan ilaç değişikliklerinin, hastalar tarafından yanlış bir şekilde ilaçların organlara verdiği zarar olarak algılandığını kaydeden Ali Saklamaz, “Bu nedenle hastaların hastalıklarındaki değişen durumları ve ilaçları hakkında detaylı bilgilendirilmeleri önemlidir” dedi.

    28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için
    28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ölü soyucular! Akılalmaz vurgun...

    Ölü soyucular! Akılalmaz vurgun...

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniversiteli bursu ne kadar?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniversiteli bursu ne kadar?

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    Sıradaki Haber