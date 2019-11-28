‘Diyabet ilaçlarını almayı ihmal etmeyin’

Medical Park İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Saklamaz, Diyabet Tip 2 DM tedavisinde şeker ve kolesterol gibi değerleri istenilen düzeye ulaşmayan hastalarda yapılan ilaç değişikliğinin yanlış yorumlandığını belirtti. Tip 2 DM hastalarına, yandaş sağlık sorunlarına ve pankreatik rezervlerine göre hastaya seçenekler içinde en uygun tedavi şeklinin önerilmesi gerektiğini söyleyen Saklamaz, “Tip 2 DM hastaların kronik hasta olmaları nedeniyle tedavilerinin takibinin yapılması ve zaman içinde gelişen sağlık sorunlarına göre tedavilerinde değişiklik yapılması gerekebilir” dedi.

‘İyi anlatılmalı’

Saklamaz, “Tanı aşamasından itibaren hastayı, rahatsızlığı hakkında bilgilendirmek ve gelecekte karşılaşabileceği sağlık sorunlarını ürkütmeden anlatmak, ilaçlarını reçetelerken bunların olası yan etkileri ve belki daha önemlisi ilacın kan şekerini nasıl düşürdüğü konusunda bilgilendirmek çok önemlidir. Hastanın ve yakınlarının çoğu zaman endişesi, Tip 2 DM tedavisinde kullanılan ve kendilerine reçetelenen ilaçların vücutlarında bir hasar yapıp yapmayacağıdır” diye konuştu.

‘Yanlış anlaşılıyor’

Saklamaz, Tip 2 tanısı konmuş hastalara bu ilaçların uzun araştırmalar sonucu bulunduğunun ve birçok deneme sonucu güvenirliği kanıtlandıktan sonra kullanımına sunulduğunun iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi. Hedef değerlere (şeker, kolesterol, tansiyon vb) ulaşılamayan hastalarda gelişen organ hasarlarından dolayı yapılan ilaç değişikliklerinin, hastalar tarafından yanlış bir şekilde ilaçların organlara verdiği zarar olarak algılandığını kaydeden Ali Saklamaz, “Bu nedenle hastaların hastalıklarındaki değişen durumları ve ilaçları hakkında detaylı bilgilendirilmeleri önemlidir” dedi.