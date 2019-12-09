Diyarbakır’dan soğuk baklava

İZMİR 13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda, Diyarbakır standında tanıtılan yöreye özgü tatlılar ilgi gördü. Son yıllarda ünlenen şerbet yerine süt kullanılan ‘Soğuk Baklava’ ise lezzetini, tadanların damağında bıraktı. Cevizli soğuk baklavanın kilosu 70, fıstıklınınki ise 80 liradan satılırken, cevizli burma kadayıf 60, fıstıklı ise 80 liradan satıldı. Tatlı firmasında çalışan Cihan Karhan, “Bir yiyen, bir daha yemek istiyor. Burma kadayıfımızın ise geçen sene patentini aldık” diye konuştu.