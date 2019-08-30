Doğalgaz yıl sonunda

İlçenin Hacıishak, Efendi, Seyitahmet ve Cumhuriyet mahallelerindeki doğalgaz ihtiyacını dile getiren Akkaynak, “Yetkililer 2019 yılının sonuna kadar sorunun çözüleceğini belirtti. Akhisar halkının doğalgaza kavuşması için her türlü girişimi yapacağız, konunun takipçisiyiz” dedi.