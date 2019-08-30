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    HaberlerEgeDoğalgaz yıl sonunda
    30.08.2019 - 03:12

    Doğalgaz yıl sonunda

    Akhisar Belediyesi Encümen Üyesi Sezgin Akkaynak, AKSA Doğalgaz’ın Manisa’da düzenlediği toplantıya katıldı.

    Doğalgaz yıl sonunda

    İlçenin Hacıishak, Efendi, Seyitahmet ve Cumhuriyet mahallelerindeki doğalgaz ihtiyacını dile getiren Akkaynak, “Yetkililer 2019 yılının sonuna kadar sorunun çözüleceğini belirtti. Akhisar halkının doğalgaza kavuşması için her türlü girişimi yapacağız, konunun takipçisiyiz” dedi.

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