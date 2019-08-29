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    HaberlerEgeDomatesten sonra ahlat
    29.08.2019 - 07:50

    Domatesten sonra ahlat

    Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çoğunluğu kadın 110 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın desteğiyle, ayrıca üyeler arasındaki ziraat mühendisleri ve tecrübeli ev kadınlarının öğreticiliğinde, çeşitli konularda bilgilendirildi.

    Domatesten sonra ahlat

    Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çoğunluğu kadın 110 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın desteğiyle, ayrıca üyeler arasındaki ziraat mühendisleri ve tecrübeli ev kadınlarının öğreticiliğinde, çeşitli konularda bilgilendirildi. Eğitim sonrası, ilk olarak ev yapımı domates konservesiyle üretime başladı. Menemen’in Çukurköy ve Foça’nın Gerenköy mahallelerinden temin edilen 1.5 ton domates, kooperatif üyelerince kaynatılıp 2 bin adet kavanoza dolduruldu. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, “Ayrıca ahlat sirkesi üreteceğiz. Ahlat sirkesi, anne sütüne yakın bir ürün ve Foça dağları ahlatla dolu. Yakında mantar da üretmeye başlayacağız. Ürettiklerimizden elde edilecek geliri eşit olarak paylaşacağız” dedi. l seyfi gül DHA

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