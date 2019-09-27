BİST101.940-0,66EURO6,200,09USD5,670,10ALTIN274,250,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeDört sahnede dört oyun
    27.09.2019 - 01:45 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Dört sahnede dört oyun

    İzmir Devlet Tiyatrosu (DT) 2019- 2020 sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyunla seyircisiyle buluşacak.

    Dört sahnede dört oyun

    1063 kişilik kapasitesi ile İzmir’de tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek olan İzmir Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk prömiyerini 1 Ekim’de Arf Sabiti adlı oyunla Konak Sahnesi’nde yapacak. İzmir DT Müdürü Levent Ulukut, “Gençlere hitap edecek bir performans planlıyoruz. Büyük bir aşkla ve çocuksu heyecanımızı bırakmadan, konservatuvarda öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. O heyecanla sahnelerimizi açacağız. Bizden sonraki kuşaklara da muazzam bir tiyatro bırakmak istiyoruz” dedi. 

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için
    Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Sıradaki Haber