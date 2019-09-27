Dört sahnede dört oyun

1063 kişilik kapasitesi ile İzmir’de tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek olan İzmir Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk prömiyerini 1 Ekim’de Arf Sabiti adlı oyunla Konak Sahnesi’nde yapacak. İzmir DT Müdürü Levent Ulukut, “Gençlere hitap edecek bir performans planlıyoruz. Büyük bir aşkla ve çocuksu heyecanımızı bırakmadan, konservatuvarda öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. O heyecanla sahnelerimizi açacağız. Bizden sonraki kuşaklara da muazzam bir tiyatro bırakmak istiyoruz” dedi.