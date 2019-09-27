27.09.2019 - 01:45 | | MELİS KARAKUZULU DHA
Dört sahnede dört oyun
İzmir Devlet Tiyatrosu (DT) 2019- 2020 sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyunla seyircisiyle buluşacak.
1063 kişilik kapasitesi ile İzmir’de tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek olan İzmir Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk prömiyerini 1 Ekim’de Arf Sabiti adlı oyunla Konak Sahnesi’nde yapacak. İzmir DT Müdürü Levent Ulukut, “Gençlere hitap edecek bir performans planlıyoruz. Büyük bir aşkla ve çocuksu heyecanımızı bırakmadan, konservatuvarda öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. O heyecanla sahnelerimizi açacağız. Bizden sonraki kuşaklara da muazzam bir tiyatro bırakmak istiyoruz” dedi.
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