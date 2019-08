Dünyanın buluşma noktası

6-15 Eylül günleri arasında 88’inci kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), “Fuardayız” sloganıyla tüm dünyadan konuklarını bekliyor. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek 88. İEF; ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak.

Çim Konserleri, Rock and More, Mogambo Geceleri ile her türlü müzik türünü sunacak İEF, Sinema Burada Festivali ile sinema severleri, İsmet İnönü Kültür Merkezi’ndeki tiyatro oyunlarıyla tiyatro izleyicilerini mutlu edecek.

Açılış öncesi iş günleri

İEF öncesinde başlayacak “İş Günleri” ise dünyanın çeşitli noktalarından gelecek ülkelerin iş görüşmeleri yapmaları ve yeni anlaşmalar imzalamasına zemin hazırlayacak. Bu yıl Partner Ülke Çin Halk Cumhuriyeti olacak. Kendine özgü kültürel değerlerini Kültürpark 2 No’lu Hol’de yer alacak standında sergileyecek. Geçtiğimiz yılın Odak Ülkesi Hindistan, 88. İEF’de Odak Ülke olarak Hol 1/A’da yer alacak. Enternasyonal Fuarı’nın ilk Onur Konuğu İli ise Kahramanmaraş oldu.

Türkiye finali

İEF, dev bir oyun finaline de ev sahipliği yapacak. Tüm dünyada merakla takip edilen e-spor oyunlarının yer aldığı Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nın CS:GO ve Dota 2 finalinin, 12-15 Eylül’de Kültürpark 4 No’lu Hol’de gerçekleştirilecek.