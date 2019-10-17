'Dünyaya açılacağız'

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Seferihisar’da bulunan, bir süredir atıl olan binası, yapısal iyileştirmeler ve düzenlemelerin ardından yeniden hizmete açıldı.

Bina 3 ay gibi kısa bir sürede yenilenerek eğitim faaliyetine uygun hale getirildi. İnteraktif eğitimlere olanak sağlayan teknik altyapıya sahip sınıflar, bilgisayar laboratuvarı, egzersiz fizyolojisi laboratuvarı ve antrenman stüdyoları bulunan bina bu yıl Spor Bilimleri Fakültesi’nin 1. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Binanın açılış törenine Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi Senato üyeleri, Seferihisar ilçe protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

‘İlçe hareketlenecek’

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, spor tesisinin devreye girmesiyle henüz öğrenci almayan Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü ile fakültenin çalışma alanlarının genişletileceğine vurgu yaptı.

Fakültenin de kademe kademe buraya taşınacağını kaydeden Rektör Hotar, “Milli sporcularımızı Seferihisar’da yetiştirmeye başlayacağız. Böylece ilçenin kaderini de değiştirecek, ülkemiz ve bölgemiz adına yeni kazanımlar sağlayacağız. Seferihisar’dan yola çıkarak dünyaya yeniden açılacağız” dedi.