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    Haberler Ege HaberleriDursunbey OSB’ye yatırım yağacak
    11.11.2019 - 02:00 |

    Dursunbey OSB’ye yatırım yağacak

    Dursunbey OSB’ye yatırım yağacak

    TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ardından Dursunbey ilçesine geçen Hisarcıklıoğlu, kurulacak OSB’nin tanıtım toplantısına katıldı. Sanayinin gelişmesinde organize sanayi bölgelerinin büyük yeri olduğunu dile gertiren Hisarcıklıoğlu, “Sanayisi gelişmemiş ülkeler ‘Organize sanayi bölgesi nedir, nasıl çalışır, bizim ülkemizde de yapar mısınız?’ diye soruyor, biz de bilgilerimizi satıyoruz. Balıkesir ve Dursunbey’in birlikte hareket eden yerel yöneticileriyle STK’larını da kutluyorum. Bölgeyi, sanayide marka haline getirdiler” dedi.

    Mobilya öne çıkıyor

    İlçeye bağlı Akbaşlar Mahallesi mevkisinde yapılacak OSB için lojistik istasyonu düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, “Lojistik istasyon sayesinde yatırımcılarımız Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi ile yakından ilgilenecek. Burada mobilya ve ahşap sektörü üzerine odaklanmamız lazım. Biz bu konuda Dursunbey’in tanıtımı ve sanayicilerin gelmesi noktasında her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de, “Sanayi bölgesinin kurulmuş olması için devlet de uğraşıyor. Fahri bir Dursunbeyli olarak sizlerin hizmetindeyiz” dedi. l BALIKESİR AA

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