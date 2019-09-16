Düşleri gerçek oldu

Ödemiş Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü için düzenlediği Çocuk Şenliği’nde oluşturduğu Hayal Ağacı’na isteklerini yazan çocukları sevindirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, çocukların hayalini kurduğu hediyeleri Belediye Meclis Üyesi Tülin Bozoğlu ile birlikte dağıttı. 8 yaşındaki Alper Turan Can’ın kitap seti, 8 yaşındaki Yunus Emre Timur’un tablet bilgisayar, 11 yaşındaki Batın Kayra Balcı’nın futbol topu, 4 yaşındaki İkra Çarpan’ın bisiklet ve 10 yaşındaki İpek Yılmaz’ın akıllı saat hayalini gerçekleştiren Başkan Eriş, çocukların umut dolu gözlerinden aldıkları güçle Ödemiş’i yarınlara taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Okurken duygulandı

Geleceği şekillendirecek çocukların mutlaka hayal kurabilmeleri gerektiğini hatırlatan Başkan Eriş, “Onların düş kurmaları, hayal güçlerini geliştirmeleri onların geleceklerini de sağlam adımlarla inşa etmeleri anlamına geliyor. Miniklerimizin kurdukları hayalleri tek tek okurken hem umutlandım hem de duygulandım. Hayalleri olan çocuklar yarınların mimarıdır. Çocuklarımızı hayal kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlayan ailelerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.