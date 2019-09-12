Egeli akademisyene TÜBİTAK’tan destek

EGE Üniversitesi (EÜ) Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü’nden araştırma görevlisi Dr. Murat Kurt’un, insan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin, yapay zeka algoritmalarıyla modellenmesi ve gösterimine yönelik projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dr. Kurt’u ziyaret edip, projesiyle ilgili bilgi aldı. Projenin tamamlanmasıyla yarı saydam malzemelerin yapay zeka kullanılarak üretim öncesinde bilgisayar ortamında görüntülenebileceğini vurgulayan Rektör Budak, “Bu önemli bir çalışma. Yapay zeka ve simülasyon kullanılarak, bir ürünü meydana getirmeden önce nasıl bir ürünün ortaya çıkacağını görebileceksiniz” dedi. Dr. Kurt da projenin tamamlanmasının ardından uluslararası patent başvurusunda bulunulacağını dile getirdi.