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    HaberlerEgeEgeli Beşiktaşlılar’dan Başkan Soyer’e ziyaret
    20.10.2019 - 00:17 |

    Egeli Beşiktaşlılar’dan Başkan Soyer’e ziyaret

    EBİAD (Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’i ziyaret etti.

    Egeli Beşiktaşlılar’dan Başkan Soyer’e ziyaret

    EBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ve İzmir’in önde gelen Beşiktaşlı İş İnsanları, Başkan Soyer’den eğitim odaklı sosyal projeler üretmek için destek istediler. Özellikle EBİAD üyeleri İzmir’de yanan ormanlar için fidan ekimi ve “Masal Evi” projelerine katkı sağlayacakları sözünü verdiler. Başkan Soyer ziyaretten çok memnun kaldığını her iki projenin de hayata geçirileceğini belirtti. Ziyâret Başkan Soyer’e 35 numaralı forma ve uluslararası sanatçımız sayın Fatma Elvin Öztürk‘ün tablosunun taktim edilmesi ile son buldu.

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