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    HaberlerEgeEgelilerin ağzı tatlandı
    15.09.2019 - 02:07 |

    Egelilerin ağzı tatlandı

    Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü kapsamında, İzmir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikramı olarak Konak Yalı Camisi’nde aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için meydanda büyük bir stant kuruldu.

    Egelilerin ağzı tatlandı

    Gelenek bozulmadı

    Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, vatandaşa ikram edildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, “Cumhurbaşkanımızın İzmir’e selamlarını getirdik” dedi. Denizli’de ise Büyükşehir Belediyesi, geleneği bozmadı. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Zolan, “Aşure, kardeşliktir, sevgidir, birlik ve beraberliktir” diye konuştu.

    5 bin kişiye ulaştı

    Edremit’te ise Muharrem ayı dolayısıyla aşevi aşçıları tarafından üzerine ay yıldız süslemesi yapılarak hazırlanan aşureler 5 bin kişiye dağıtıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Aşure gibi dayanışmayı ve paylaşmayı arttıran değerlerimizin daima sürmesini diliyorum” ifadesini kullandı.

     

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