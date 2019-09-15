Egelilerin ağzı tatlandı

Gelenek bozulmadı

Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, vatandaşa ikram edildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, “Cumhurbaşkanımızın İzmir’e selamlarını getirdik” dedi. Denizli’de ise Büyükşehir Belediyesi, geleneği bozmadı. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Zolan, “Aşure, kardeşliktir, sevgidir, birlik ve beraberliktir” diye konuştu.

5 bin kişiye ulaştı

Edremit’te ise Muharrem ayı dolayısıyla aşevi aşçıları tarafından üzerine ay yıldız süslemesi yapılarak hazırlanan aşureler 5 bin kişiye dağıtıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Aşure gibi dayanışmayı ve paylaşmayı arttıran değerlerimizin daima sürmesini diliyorum” ifadesini kullandı.