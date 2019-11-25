Eğitimcilerin de dikili ağacı var

TARIM ve Orman Bakanlığı, imza attığı ‘Geleceğe Nefes Ol’ isimli projenin ardından, dün de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitimciler için fidan dikimi yaptı. 11 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikim seferberliği 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesi sonrası, dün de Torbalı’da kalabalık bir katılımla 850 fidan dikimi gerçekleşti.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002’de Türkiye’nin 4’te 1’inin ormanlık alanken, bugün 3’te 1’inin ormanlık olduğunu belirtti, “Toplam ormanlık alanımızı 1.8 milyar hektar artırmış olduk. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikme hedefimiz var. 2023 yılı itibarıyla 7 milyar fidana ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm Türkiye’nin etrafını ağaçlarla çevirmiş oldunuz. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda o gün diktiğimiz 11 milyon fidan, 16 bin futbol sahası demek” dedi.

Törene AK Parti İzmir miletvekilleri Binali Yıldırım, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve diğer partililer de katıldı, “Bugün bizleri yetiştiren eğitimcilerimiz için toplandık. 850 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.