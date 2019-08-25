Ekol Göz Menemenspor Hatayspor’u ağırlıyor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig’de 1. hafta deplasmanda Giresunspor’u 2-0 yenerek sezona çok iyi giriş yapan Ekol Göz Menemenspor, bugün Hatayspor’u misafir edecek. Passolig gişelerinin monte çalışmaları nedeniyle İlçe Stadı’nda sahaya çıkamayacak olan sarı lacivertliler, rakibiyle İzmir Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. Saat 19.15’te başlayacak maçta Caner Ak düdük çalacak.