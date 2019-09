Ekonomililere, girişimcilik öğütleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) akademik yıl açılış törenine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlerden, iş fikirlerini gerçeğe dünüştürmelerini, Türkiye’yi girişimcilerin ayağa kaldıracağını belirtti. 1 milyon 500 bin işletmenin 15 milyon kişi istihdam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Günümüzde ülkeler, topla tüfekle değil girişimci gücüyle öne çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yerle bir olan Japonya ve Almanya, şu an dünya ekonomsinin en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Bunun sebebi ise girişimcilik. Bir yerde ne kadar eğitimli genç varsa o kadar yeni fikir vardır. Her yıl en azından 100 bin genci girişimci olarak çıkartmalıyız. Her girişimci iş demek” dedi. Hisarcıklıoğlu, gençlere şu tavsiyeleri verdi:

“Her şey hayal ile başlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Çok çalışmadan başarı gelmiyor. Cesur olup kaybetmekten korkmamamanız lazım. Günümüzde girişimcinin sermayesi bilgisayardır. Bizden sonra ülkemizi dünyanın en büyük ekonomisi haline getirecek olan sizsiniz. Hiçbirimizin parmak izi birbirine benzemiyor. Farklı olacağız. Oturup tartışacağız.”

Gelişim çok hızlı

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, “Daha önce 100 yıllık dönemde yaşanan gelişmeler artık 20 yılda oluyor. Döneme ayak uydurmak için eğitimli insan gücü önemli” dedi.