'El ele verirsek İzmir’i uçururuz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘2020 Mali Yılı Performans Programı’ ile ‘2020 Mali Yılı Bütçesi’ni görüştü. 2020 bütçesi 7 milyar 950 milyon lira olarak kabul edildi.



Önceki yıla göre yüzde 32.6 oranında büyüyen bütçenin yüzde 46’sı olan 3 milyar 680 milyon lira, yatırımlara ayrıldı. Aslan payını altyapı ve ulaşım aldı. Narlıdere Metrosu için 450 milyon, Buca Metrosu için 100 milyon, Çiğli Tramvayı için ise 97 milyon lira harcanması kararlaştırıldı. 137 milyon liralık yatırımla da iki adet arabalı vapur alınacak.



Bütçe kararının ardından Başkan Soyer’e yönelik AK Parti sıralarından, büyükşehire ait mülklerin satışı ve başlattığı projelerin devamını getirmemekle ilgili eleştiriler geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “Çevre illeri seçen büyük yatırımlar ve uluslararası organizasyonların İzmir’i seçmemesinin nedeni, uzun yıllardır bu kenti yöneten zihniyetin yeterince yatırım yapmaması. İzmirli hemşerilerimiz bize muhalefet görevi verdi. Bütün hemşerilerimizin bu anlamdaki haklarını korumak adına mücadele vereceğiz. İzmirlinin lehine yapılacak her türlü iş ve işlemde yanınızda olacağız ama aleyhinde olacak her konuda da karşınızda olacağız” dedi.



Canla başla çalışıyorum



Daha sonra söz alan, 2025 ve 2030 EXPO’suna talip olacaklarını açıklayan Başkan Tunç Soyer, “El ele verirsek o EXPO’yu da alır bu şehre getiririz. İzmir dünya kenti olur, uçururuz. Çizdiğiniz, ima edilen profildeki başkanınız böyle bir adam değil, bundan emin olabilirsiniz. Canla başla çalışan, bu kente kendini aşkla bağlı hisseden ve tek tek her birinize inanan ve değer veren bir başkanınız var. ‘Bu millet muhalefet görevi verdi’ dediniz. Ben de tüm İzmir’in iktidarını yapıyorum. O ben değilim. Yüzde 58 öyle olmadığım için oy verdi” diye konuştu.