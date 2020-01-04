‘Emlak sektörü hareketlenecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın sıfır konuttaki faiz oranının yüzde 0.99’dan yüzde 0.79’a indirildiği yönündeki açıklamasının ardından, gayrimenkul sektörü İzmir’de de hareketleniyor. İzmir’deki sektör temsilcileri, “Devlet bankalarının kredi konusundaki desteğinin konut satışlarına da yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Yüzde 0.79’luk faiz oranı, sektörü olumlu şekilde etkileyecektir. İzmir’de konut stoğu fazla değil. Yeni konut ihtiyacının da arttığını görüyorum. Bu nedenle, en güvenilir yatırım aracı olan gayrimenkulde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren bu hareketlilik daha rahat gözlenecektir.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı: Düşen faizler nedeniyle kredi almak kolaylaştı. Kamu bankalarının sektörün önünü açmak için verdiği desteklerin olumlu olduğunu düşünüyorum. Belki yeni inşaat yapılması hemen söz konusu olmayacak. Fakat mevcut konut stoklarının tüketilmesinin ardından yeni yatırımlar hızlanacak.

‘Eldekiler eritilecek’

Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan: İnşaat sektörüne yönelik bu desteğin önemli olduğunu görüyoruz. Firmalar, ellerinde bulunan konutların eritilmesine öncelik verecektir. 2020’nin ilk 6 ayı, yeni projeler için hazırlık niteliğinde olacak. Stokların azalmasının ardından gayrimenkul piyasası yeni projelerle hareketlenecektir.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman: 2019’un sonunda, piyasalar yeniden canlanmaya başladı. Tapu dairelerinde bir hareketlilik oldu. Yeni faiz indirimi, sektörü daha da rahatlatacaktır. Özellikle otopark yönetmeliğinin yürürlüğe girişi 3 ay daha uzatılırsa, bu da sektörümüz için önemli bir kazanım olacaktır.