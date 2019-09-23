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    HaberlerEgeEmlakta dijital devir
    23.09.2019 - 07:50 |

    Emlakta dijital devir

    Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği, sektör paydaşlarını çözüm ortakları ile tanıştırmak ve dijital pazarlamadaki yeniliklerle iş verimliliğini artırmak amacıyla, 12 Ekim’de Prop Tech İzmir etkinliği düzenleyecek.

    Emlakta dijital devir

    Megapol Çarşı Kule’de gerçekleştirilecek organizasyon ile Ege Bölgesi’nde bulunan 400’e yakın sektör temsilcisini bir araya getireceklerini belirten TÜGEM İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akıncı, “Gayrimenkul danışmanları, kafalarındaki bütün soru işaretlerini giderecek. Teknolojik yeniliklere uyum sağlayıp sektörülerinde bir adım öne çıkacak. Artık yurtdışında bir müşteri, o kişinin internet sitesini girdiği zaman evi rahatlıkla gezebiliyor. Biz, danışmanlara bunun nasıl yapılacağını göstereceğiz” diye konuştu.
    Beş yıl içinde emlak müşterilerinin beyaz yakalı gençlerden oluşacağını söyleyen TÜGEM İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Okay ise ““Yeni kitle, dijital ortamda çalışmak istiyorlar. Onlara uymak zorundayız” dedi.

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