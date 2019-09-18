Eşme Takmak Müzesi açıldı

Açılışa Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karademir, Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Şehit Ali Bey’in yakınları da katıldı.









Babasının evini bağışladı



Açılışa katılan “Milli Mücadelede Eşme” isimli kitabın yazarı Emekli Jandarma Albay Doktor Burhanettin Şenli, “Kitabımın ekindekiler müze oldu. Şehit Ali Bey’in ilk defa gün yüzüne çıkan belgeleri bu kitapta yer aldı. Takmak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emekli Öğretmen M. Ali Terziler benimle irtibata geçti, babasının evini müze yapılmak üzere bağışladı. Evin 60 metrekarelik bir kısmı Milli Mücadelede Eşme Müzesi olarak ayrıldı. Herkes gönlüyle katıldı çok güzeldi. Katılımda kadınların çoğunlukta olması beni etkiledi” dedi.











Turistler gelsin istiyoruz



Takmak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emekli Öğretmen M. Ali Terziler, “Köyümüz yaklaşık 84 yıl ilçe merkezliği yapmış, 3 yıl Yunan ordularının işgali altında kalmış, 17. Kolordu Komutanı Bekir Sami Bey’in karargah kurduğu yerdir. Özellikle Ulubey Kanyonu ile Kula yanık ülke arasında gidip gelen turist gruplarının köyümüze giriş çıkış yapmalarını istiyoruz. 97. Kurtuluş yıldönümünün ve müzemizin köyümüze, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.





