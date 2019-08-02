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    HaberlerEge'Fakülte bizim için kazanç'
    02.08.2019 - 01:23

    'Fakülte bizim için kazanç'

    'Fakülte bizim için kazanç'

    Ege Üniversitesi’nin Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nu fakülteye dönüştürme adımını olumlu bulan Başkan Ekrem Oran, “Katkılarımız olacak” dedi.

    ‘ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL VE FARKINDAYIZ’

    Yerel yönetim ve STK’ların katılımıyla yapılan toplantıya ev sahipliği yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Çeşme Turizm Fakültesi’ni kurduk. Buranın potansiyelinin farkındayız” dedi. Belediye Başkanı Ekrem Oran da ulaşım, beslenme, bina bakımı ve yurt konularında destek olacaklarını söyledi, “Fakülte güçlü olmalı” vurgusunu yaptı.

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