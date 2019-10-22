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    HaberlerEge‘Fedakar derneklerimizin yanınızdayız’
    22.10.2019 - 07:50 |

    ‘Fedakar derneklerimizin yanınızdayız’

    Karadeniz illerini temsil eden STK’larla buluşan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır sorunlarını dinledi, çözüm sözü verdi

    ‘Fedakar derneklerimizin yanınızdayız’

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır; Karadeniz’i temsil eden vakıf, konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Çeşitli nedenlerden ötürü memleketlerinden ayrılıp İzmir’e gelen ve Karadeniz’in kültürel zenginliklerini hemşehri dernekleriyle yaşatan yaşatan STK’ların çok önemli olduğunu ifade eden Nasır, “STK başkanlığı da yaptığım için zorlukları yakından biliyorum. Dernek başkanları ve yönetim kurullarının maddi ve manevi fedakarlıklarla, gönüllülük esasıyla yürüttüğü çalışmalarında sorunlarının çözümü için her zaman yanlarında olacağım. Hükümeti ilgilendiren konuları meclis gündemine taşımak için çalışacağım” dedi.
    Nasır, iki saat boyunca sağlık, ekonomi ve sosyal alandaki sorunları dinleyip notlar aldı.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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