‘Fedakar derneklerimizin yanınızdayız’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır; Karadeniz’i temsil eden vakıf, konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Çeşitli nedenlerden ötürü memleketlerinden ayrılıp İzmir’e gelen ve Karadeniz’in kültürel zenginliklerini hemşehri dernekleriyle yaşatan yaşatan STK’ların çok önemli olduğunu ifade eden Nasır, “STK başkanlığı da yaptığım için zorlukları yakından biliyorum. Dernek başkanları ve yönetim kurullarının maddi ve manevi fedakarlıklarla, gönüllülük esasıyla yürüttüğü çalışmalarında sorunlarının çözümü için her zaman yanlarında olacağım. Hükümeti ilgilendiren konuları meclis gündemine taşımak için çalışacağım” dedi.

Nasır, iki saat boyunca sağlık, ekonomi ve sosyal alandaki sorunları dinleyip notlar aldı.