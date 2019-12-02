02.12.2019 - 07:50 |
Fırat Çakıroğlu’nun adı okulda yaşayacak
Ege Üniversitesi’nde çıkan kavgada hayatını kaybeden tarih bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesi’nde bir ilkokula verildi.
Ege Üniversitesi’nde çıkan kavgada hayatını kaybeden tarih bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesi’nde bir ilkokula verildi. “Şehit kardeşimizin isminin, şehit edildiği ilçede bir okula verilmesi gerçekten bizler için memnuniyet verici” diyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Kardeşimizin isminin yaşatılması için yaptığımız başvurunun gerçekleşmesinde emeği geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a, Atilla Kaya’ya, Valimiz Erol Ayyıldız’a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi’ye bu konuda gösterdikleri hassasiyet için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.