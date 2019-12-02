Fırat Çakıroğlu’nun adı okulda yaşayacak

Ege Üniversitesi’nde çıkan kavgada hayatını kaybeden tarih bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesi’nde bir ilkokula verildi. “Şehit kardeşimizin isminin, şehit edildiği ilçede bir okula verilmesi gerçekten bizler için memnuniyet verici” diyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Kardeşimizin isminin yaşatılması için yaptığımız başvurunun gerçekleşmesinde emeği geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a, Atilla Kaya’ya, Valimiz Erol Ayyıldız’a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi’ye bu konuda gösterdikleri hassasiyet için çok teşekkür ediyorum” dedi.