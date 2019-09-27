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    HaberlerEge ‘Foça’nın geleceği parlak’
    27.09.2019 - 01:44 |

    ‘Foça’nın geleceği parlak’

    AK Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin katılımıyla gerçekleşti.

    ‘Foça’nın geleceği parlak’

    Açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, 2004 seçimlerinde Foça Meydanı’na geldiklerinde iki elin parmakları kadar olan partiliden, salonlara sığmayacak sayılara ulaştıklarını söyledi. Ardından partililere seslenen Çankırı, “Kınık, Bergama gibi komşu ilçelerde yapılan belediyecilik hizmetlerini örnek alarak yapacağınız çalışmalarla; turizmin cenneti, tarımın gözbebeği haline gelmiş, asker potansiyeli ile dahada ileri gitmiş bir Foça olacağına inanyorum” dedi.
    Foça’da yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Sürekli de, “Foça Tatil Köyü ihalesi konusunda talihsizlikler yaşandı. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ konuyu takip ediyor. En kısa zamanda burayı hizmete açacağız ve istihdam yönünden Foça’ya katkımızı koyacağız. Sağlık Bakanlığı, eski devlet hastanesi binasını Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi yapmayı planlıyor. Tarım konusunda da desteklerimiz yolda, ilk aşamada biyogaz tesisleri düşünüyoruz” diye konuştu.

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