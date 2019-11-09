Galericiler için çözüm arayışı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yapanlar Hakkındaki Yönetmelik gereğince konutların altındaki işyerlerini yönetmelik koşullarına uygun alanlara taşımaları için süre daralırken Milas Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili meslek sahipleri için girişim başlattı. MİTSO, iş kolu temsilcilerini Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile buluşturdu. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer öncülüğünde bir araya gelen temsilciler, Başkan Tokat’tan kendilerine uygun yer bulunmasını talep etti. Toplantıda, Milas şehir imar planında 75. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarındaki hazine arazisinde ‘oto galericiler sitesi’ olarak üç parsel halinde toplam 16 bin 716 metrekarelik bir alan olduğu belirlendi. Çalışmaların bu alan üzerinde yoğunlaştırılması konusunda görüşbirliği sağlandı.

MİTSO Başkanı Özer, konutların altında faaliyet gösteren galerici veya ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapılan işyerlerinin 31 Aralık’a kadar yönetmeliğe uygun yerlere taşınması gerektiğini belirtti. Başkan Tokat da, şehir imar planında oto galericiler sitesi olarak belirlenen hazine arazisinin planlamaya uygun şekilde tahsisi ve düzenlenmesi için Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile görüşeceğini kaydetti.