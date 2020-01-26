Gazi ve şehit ailelerine moral

Tüm sanatseverlerin ücretsiz izleyeceği konserde, seyirciler her türden müziği dinleme imkanı bulacak. Koro şefliğini Güldehen Marmara’nın yaptığı ekip, Türk kültürünü yaymak, tanıtmak ve yaşatmak için, yurtiçinde ve yurtdışında konserlerini sürdürüyor.