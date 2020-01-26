26.01.2020 - 00:02 |
Gazi ve şehit ailelerine moral
2015 yılında TRT Sanatçısı Selçuk Gönüldaş’ın projesi olan, resmi dernek unvanına 2019’da Süleyman Soydan’ın başkanlığında kavuşan Dünden Bugüne Kültür Sanat Derneği Korosu İzmir Şubesi, gazi ve şehit ailelerine moral olması amacıyla 29 Ocak’ta İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verecek.
Tüm sanatseverlerin ücretsiz izleyeceği konserde, seyirciler her türden müziği dinleme imkanı bulacak. Koro şefliğini Güldehen Marmara’nın yaptığı ekip, Türk kültürünü yaymak, tanıtmak ve yaşatmak için, yurtiçinde ve yurtdışında konserlerini sürdürüyor.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.