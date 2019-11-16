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    HaberlerEge HaberleriGediz Elektrik’ten potada farkındalık
    16.11.2019 - 07:50 |

    Gediz Elektrik’ten potada farkındalık

    Gediz Elektrik Basketbol Takımı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında kurumlar arası basketbol liginde maskelerini takarak lösemi konusunda farkındalık yaratmak için sahaya çıktı

    Gediz Elektrik’ten potada farkındalık

    Kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen Tek Pota Basketbol Ligi’nin 5. haftasında Gediz Elektrik ve Sun Chemical Takımları oyuncuları, LÖSEV’in öncülüğünde anılan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ‘Maskemi takarım, farkındalık yaratırım’ sloganı ile sahaya çıktı. İzmir Örnekköy Zübeyde Hanım Arena’da 8 Kasım Cuma günü gerçekleşen maçta, lösemili çocuklarımızın hastalığına empati ile yaklaşmak ve farkındalık sağlamak amacıyla oyuncular maske taktı ve konuya ilişkin LÖSEV in pankartını taşıyarak parkeye beraber çıktılar. Gediz Elektrik ve Sun Chemical çalışanları da maça katılımları ile destek verdi. Gediz Elektrik maçta Sun Chemicalı 25-15 mağlup etti.

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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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