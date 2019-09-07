Gelecek yıl üniversiteli

Kadın Danışma Merkezi’nin açılışına katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, konuşmasında ilçeye müjdeler verdi. İzmir Demokrasi Üniversitesi ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Başkan Karakayalı, “Ulucak’ta 500 kişinin eğitim göreceği Hazırlık ve Meslek Yüksekokulu açılacak. Torbalı yolu üzerindeki yarım kalan kongre merkezinin inşaatını tamamlayıp Kemalpaşa’mıza üniversiteyi kazandıracağız” dedi. Ardından merkez hakkında bilgi veren Başkan Karakayalı, şöyle devam konuştu:



‘Eşit olanaklar sunmalıyız’



“Çağdaş, demokratik ve ilkeli bir toplum için kadınların güçlenmesini ve etkinlik alanlarının genişletilmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda kadınların eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve hukuk alanlarında eşit olanaklardan yararlanması amacıyla Kemalpaşa Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ni kurdu. Ayrıca tesis bünyesinde ilçede ikamet eden engelli bireylere yönelik Engelli Yaşam Merkezi yer alıyor.”