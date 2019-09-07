BİST98.987-1,29EURO6,310,36USD5,710,43ALTIN276,78-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Gelecek yıl üniversiteli
    07.09.2019 - 03:19

    Gelecek yıl üniversiteli

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı, Ulucak’ta 500 kişinin eğitim göreceği Hazırlık ve Meslek Yüksekokulu açılacağını müjdeledi

    Gelecek yıl üniversiteli

    Kadın Danışma Merkezi’nin açılışına katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, konuşmasında ilçeye müjdeler verdi. İzmir Demokrasi Üniversitesi ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Başkan Karakayalı, “Ulucak’ta 500 kişinin eğitim göreceği Hazırlık ve Meslek Yüksekokulu açılacak. Torbalı yolu üzerindeki yarım kalan kongre merkezinin inşaatını tamamlayıp Kemalpaşa’mıza üniversiteyi kazandıracağız” dedi. Ardından merkez hakkında bilgi veren Başkan Karakayalı, şöyle devam konuştu:

    Eşit olanaklar sunmalıyız’

    “Çağdaş, demokratik ve ilkeli bir toplum için kadınların güçlenmesini ve etkinlik alanlarının genişletilmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda kadınların eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve hukuk alanlarında eşit olanaklardan yararlanması amacıyla Kemalpaşa Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ni kurdu. Ayrıca tesis bünyesinde ilçede ikamet eden engelli bireylere yönelik Engelli Yaşam Merkezi yer alıyor.”

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
    daha fazla video için
    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

    Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

    Ayetel Kürsi Türkçe meali! Ayetel Kürsi okunuşu ve faziletleri

    Ayetel Kürsi Türkçe meali! Ayetel Kürsi okunuşu ve faziletleri

    Evde kanlar içerisinde bulunmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı

    Evde kanlar içerisinde bulunmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı

    Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

    Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

    Sıradaki Haber