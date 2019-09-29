‘Gelin dünya rekoru kıralım’

İzmir Kültürpark’ta gerçekleştirilen Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali, dünyaca ünlü pastacılar ile mutfak severleri bir araya getirdi. 20 ülkeden 500 firma ve bini aşkın pasta şefinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, birbirinden lezzetli ve görkemli pastalar sergilendi ve ziyaretçilere özel gevrek, boyoz, lokma ikramı yapıldı. Yarışmalar için tam donanımlı mutfaklar kuruldu, usta şefler hünerlerini sergiledi.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, bugün sona eriyor.

Ürünler ücretsiz dağıtıldı

Tatlının akla gelen her çeşidinin yer aldığı festivalde düzenlenen yarışmalar için tam donanımlı mutfaklar kuruldu ve usta şefler hünerlerini sergiledi. Halka açık ve ücretsiz ziyaret edilen, tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyeler ile renklenen festival, yoğun ilgi gördü.

‘Kentte devrim yaşanıyor’

Etkinliğin açılış töreni, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapıldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a festival emeğine katkı koyduğu için teşekkür etti, “Çok özel mutfağı ile Türkiye’nin sarsılmaz kilometre taşı olan İzmir’de bir devrim yaşanıyor. İnanıyorum ki İzmir’in tarihte hak ettiği değerlerin karşılığını alması için bu festival önemli bir ayrıntı olacak” dedi.

Şahit olun

Dünyanın en iyi ustalarıyla birlikte, ilklerin şehri İzmir’de pastacılık tarihinde ucuz pastayı değil, gerçek pastayı nasıl yememiz gerektiğinin ziyaretçilere anlatılacağını kaydeden Yenice, “Bugün tüm İzmirlileri festivalimize davet ediyorum. İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası üyeleri ve festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı ve 3 kilometre uzunluğunda olması planlanan festival pastası ile dünya rekorunun kırılmasını hedefliyoruz. Kültürpark geneline kurulacak özel stantta yapılacak pasta için bin pasta şefi birlikte çalışacak. Gelin bu rekorun kırılmasına sizlerde şahit olun” diye konuştu.

‘İlklerin şehri kendini kanıtladı’

Açılış töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İlklerin şehri İzmir, yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu festival hem sektörün sıkıntılarını giderecek hem de bundan sonra yapılacak etkinliklere yol haritası olacak” dedi. Gastronominin kentlerin gelişmesinde, turizmde öne çıkmasında çok önemli rolü olduğunu kaydeden Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gastronomi turizmiyle bazı kentler ön plana çıkıyor. İzmir’deki bu etkinlik, bu açıdan oldukça önemli. Belediye olarak kentin gelişmesindeki bu tür faaliyetlere her zaman destek vereceğiz. Bu tür etkinliklerle kentin ön plana çıkması en büyük hedefimiz.”