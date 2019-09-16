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    HaberlerEgeGelirin yarısı EÇEV’e gidecek
    16.09.2019 - 07:50 |

    Gelirin yarısı EÇEV’e gidecek

    Ebru sanatına yeni bir form kazandırma yolunda çalışmalarıyla tanınan sanatçı Mine Tozlu’nun ebru ve batik sanatı sergisi, 19 Eylül günü saat 18.00’de İzmir Galeri A Güncel Sanatlar Merkezi’nde açılıyor.

    Gelirin yarısı EÇEV’e gidecek

    Ebru sanatına yeni bir form kazandırma yolunda çalışmalarıyla tanınan sanatçı Mine Tozlu’nun ebru ve batik sanatı sergisi, 19 Eylül günü saat 18.00’de İzmir Galeri A Güncel Sanatlar Merkezi’nde açılıyor. 28 Eylül’e kadar sürecek sergi satışından elde edilecek gelirin yarısı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı‘na (EÇEV) bağışlanacak. Bağışla, gelir düzeyi yeterli olmayan ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sağlanması hedefleniyor.

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