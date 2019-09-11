Genç balerine Monaco’dan burs

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde öğrenimini sürdüren Gür, 1 haftalığına dünyanın prestijli bale okulları arasında gösterilen Monako’daki Academie Princesse Grace’in yaz okuluna katıldı.Yaz okulunda eğitmenlerin dikkatini çeken ve davet alan Gür, bale çalışmalarına yeni eğitim-öğretim yılında Monako’da devam edecek. Gelişmenin kariyeri için dönüm noktası olduğunu belirten Gür, “Bale, benim için anlatılamayacak kadar güzel bir şey. Okula kabul edildiğimden beri kendimi daha özel hissediyorum. Ülkemi temsil etmek bana gurur veriyor” dedi. Anne Rana Gür de, “Selen bu yıl yaklaşık 10 bin başvuru arasından kabul edilen 7 öğrenciden biri, ayrıca okulun ilk Türk öğrencisi” dedi.