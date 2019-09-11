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    HaberlerEgeGenç balerine Monaco’dan burs
    11.09.2019 - 00:46

    Genç balerine Monaco’dan burs

    İzmir’de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako’daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen 7 öğrenci arasına girmeyi başardı.

    Genç balerine Monaco’dan burs

    Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde öğrenimini sürdüren Gür, 1 haftalığına dünyanın prestijli bale okulları arasında gösterilen Monako’daki Academie Princesse Grace’in yaz okuluna katıldı.Yaz okulunda eğitmenlerin dikkatini çeken ve davet alan Gür, bale çalışmalarına yeni eğitim-öğretim yılında Monako’da devam edecek. Gelişmenin kariyeri için dönüm noktası olduğunu belirten Gür, “Bale, benim için anlatılamayacak kadar güzel bir şey. Okula kabul edildiğimden beri kendimi daha özel hissediyorum. Ülkemi temsil etmek bana gurur veriyor” dedi. Anne Rana Gür de, “Selen bu yıl yaklaşık 10 bin başvuru arasından kabul edilen 7 öğrenciden biri, ayrıca okulun ilk Türk öğrencisi” dedi. 

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