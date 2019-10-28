Genç modacı Yaren gökyüzünü süslüyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Yaren Eren, bir havayolu şirketi tarafından öğrenciler arasında gerçekleştirilen kabin ekibinin kıyafet tasarımı yarışmasını kazandı, genç modacının tasarımları kullanıma başlandı. Kabin ekibi yeni kıyafetleriyle ilk uçuşunu İstanbul Belgrad arasında gerçekleştirdi. Çocukluğundan beri uçma hayali kurduğunu kaydeden Eren, tasarımlarında kâğıt uçakları hedef aldığını, kabin ekibinin hem rahat olabileceği hem de fonksiyonel bir kıyafet oluşturduğunu söyledi.