29.12.2019 - 00:03 |
Germencikli üreticiye GERKOOP’u kurdu
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üzerinde hassasiyetle durduğu tarımsal kalkınma projesinde önemli bir adım daha attı.
Altı tarımsal kalkınma kooperatifin işbirliğiyle İNYA markasını kuran, Selatin’li üretici için Organik Köy Pazarı projesini devreye alan ve kadın kooperatifleri kurmak için çalışma yürüten Öndeş, şimdi de tüm Germencik’i kapsayan GERKOOP kurdu. Müjdeyi, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ve bu alanda uzman TSE IPARD Danışmanı Melih Ülgen’i konuk ettiği toplantıda veren Öndeş, “İlk projemiz soğutmalı süt tankları kurup, toplanan sütün satışını yapmak olacak” dedi.
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