İzmir iş dünyasının önde gelen isimleri, “Gönül Dostları” adı altında buluştu. Grubun sözcüsü iş insanı Hanif Pehlivanoğlu, “Hedefimiz, 2020 yılında bu gönül dostluğunu İzmir yararına kullanmak” dedi. İzmir’de farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları, ilk kez “gönül” bağıyla bir araya geldi. Hemşeri dernekleri, sivil toplum örgütleri ya da birlik ve oda gibi üyeliklerden farklı olarak sadece, “karşılıksız sevgi” temeline dayanan birlikteliği de, “Gönül Dostları” adı verildi. Son bir yıldır belli zamanlarda buluşan iş insanları, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de kimseye duyurmadan sessiz sedasız imza attı.

Gönül Dostları, 2019’un son gününde bu kez Alyans Küçük Klüp’te ailece bir araya geldi. Gecede konuşan Pehlivanoğlu, “Bizler kendiliğinden bir araya gelen, gerçek dostlardan oluşan bir grubuz.

Gönül dostları öyle ki, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı birbirimize emanet edecek kadar itimat ediyoruz. Birimizin derdi varsa soru sormadan, yargılamadan yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Aramızda sanayici, esnaf, tüccar, STK yöneticileri var. Hep, daha güzel ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. İzmir’e, İzmirliye destek vermeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz bu birlikteliği enerjisi yüksek olan bir yapıya kavuşturmak. Şu an bunun üzerine çalışıyoruz. Tüzük çalışmaları bitti, grubun gücünü ortaya koyan kurumsal bir yapıyla yeni yılda bir arada olacağız” dedi.

Hepsi de çok başarılı

Gönül Dostları grubunda, Hanif Pehlivanoğlu’nun dışında, İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Egeden Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özkebapçı, Fuga Mobilya’nın sahibi Kadir Alkışel, Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci, İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Murat ve Mustafa Nezir kardeşler, Sinan Bezircilioğlu, Beşkardeşler Market Zinciri ile 360 Şarküteri mağazalarının sahibi Erkan Kahya, Doğankoç Özel Güvenlik Hizmetleri Sahibi Kenan Doğan, Serter Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Serter, tekstil sektöründen Ali Akarsu, ressam Fatma Elvin Öztürk, Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber Gül, İnşaat Yüksek Mühendisi Necmi Okumuş, Lütfi Kılıç ve İlhan Başar yer alıyor.