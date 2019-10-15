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    HaberlerEgeGörsel roman gibi oyuna ödül geldi
    15.10.2019 - 01:46 |

    Görsel roman gibi oyuna ödül geldi

    Görsel roman gibi oyuna ödül geldi

    Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği Laura Silver’in Talihsiz Maceraları adlı oyun, GameX Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Bağımsız Oyunu’ dalında birinci oldu.

    Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Animasyon Bölümü son sınıf öğrencileri, Sina Işıl Sönmez ve Laden Hatiboğlu ile Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Dinçsoy’un geliştirdikleri ‘Laura Silver’in Talihsiz Maceraları’ isimli oyun, GameX Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Bağımsız Oyunu’ dalında ilk sıraya oturdu.

    Oyunu görsel roman gibi tasarladıklarını söyleyen Sina Işıl Sönmez, “Oyunumuzda, hikâyemiz, 1930’lu yıllarda Avrupa’da, Birleşik Krallık merkezli bir dedektiflik bürosu etrafında gelişiyor. Ana karakterimiz, burada çalışan dedektif Laura Silver. Iımlı ortağı Cooper ile birlikte, gizemli bir seri cinayeti araştırmak ve bunun büronun istihbaratını almış olduğu gibi olağanüstü bir yaratıkla bağlantılı olup olmadığını ortaya çıkartmakla görevliler. Ama olaylar istedikleri gibi gitmez. Bu durumlar çerçevesinde gelişen, 8 saatlik ve 100’den fazla seçeneği olan bir hikâyemiz var” dedi. l İZMİR DHA

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