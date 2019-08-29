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    HaberlerEge Göz Göz’de Aleksic sesleri
    29.08.2019 - 07:50

    Göz Göz’de Aleksic sesleri

    Süper Lig’de Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda konuk edeceği Yukatel Denizlispor’u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, transferde imzaları attırıyor.

    Göz Göz’de Aleksic sesleri

    Süper Lig’de Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda konuk edeceği Yukatel Denizlispor’u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, transferde imzaları attırıyor. Sarı kırmızılı ekip forvet arkasında görev yapan Sırp oyuncu Danijel Aleksic’in transferini bitirmek üzere. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’da başarılı bir performans ortaya koyup Al Ahli takımına imza atan deneyimli orta sahanın Suudi Arabistan’dan ayrılacağı belirtildi. Göztepe’nin 28 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı bildirildi. Aleksic transferinde sona gelen Göztepe’nin forvet takviyesi de yapacağı öğrenildi.Henüz gol sevinci yaşayamayan Göz Göz’de yeni futbolcuların Denizlispor sınavına yetiştirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

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