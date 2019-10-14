Göz Göz'de Eren alkışları topladı

Süper Lig’e verilen milli arayı Ekol Göz Menemenspor ile oynadığı hazırlık maçı ile dolduran Göztepe, golcü futbolcu Eren Derdiyok’un performansı ile umutlandı. Menemenspor karşılaşmasında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynayan deneyimli futbolcu, istekli oluşuyla teknik heyetten tam not aldı. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın maçtan sonra Eren’le özel bir güreşme yaparak, “Özel maç da olsa formayı alma isteğin beni çok mutlu etti. Asla vazgeçme” ifadeleriyle Eren’i motive ettiği öğrenildi.

Tuna da memnun

Eren Derdiyok, en büyük gol silahı olarak geldiği Göztepe’de son haftalarda sürekli yedek kaldı. Menemen karşısına ligde forma şansı bulamayan ya da az süre alan Murat Paluli, Veli Çetin, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Yalçın Kayan, Hüseyin Bulut, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Eren Derdiyok 11’yle sahayaya çıkan Tuna’nın oynanan futbolun gelecek vaad ettiğini söyledi.