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    HaberlerEgeGöz Göz'den hayat öpücüğü
    04.11.2019 - 07:50 | | Onur Atış DHA

    Göz Göz'den hayat öpücüğü

    Süper Lig’de zirve yarışı veren Trabzonspor’u istifa eden Teknik Direktör Tamer Tuna’dan yoksun çıktığı maçta deplasmanda 1-0 yenen Göztepe adeta hayata döndü

    Göz Göz'den hayat öpücüğü

    Süper Lig’de üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa yenilgileriyle düşüşe geçen sarı kırmızılılar, son olarak deplasmanda Trabzonspor karşısında kazandığı sürpriz galibiyetle nefes aldı. Sarı kırmızılılar suskun golcü Jerome’un golüyle çok kritik 3 puanı hanesie yazdırdı. Tuna’nın gitmesiyle kupadaki Sivas Belediyespor ve Trabzonspor maçlarında takımın başına geçen Kaleci Antrenörü Suat Arıcan yönetiminde 2 maçını da kazanan Göz Göz kara bulutları dağıttı. Maç bitiminde Göztepeli oyuncular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

    Beto geçilmez!

    Maça damgasını vuran isim ise yaptığı kritik kurtarışlarla kaptan kaleci Beto oldu. Trabzonspor’un net fırsatlarını inanılmaz reflekslerle engelleyen 36 yaşındaki kaleci gemisini kurtardı. Son Kasımpaşa maçında hatalarıyla eleştirilen, Trabzon’daki performansıyla taraftarın gönlüne yeniden taht kuran Beto, geçen sezon da Trabzon’da Göztepe’nin 2-1 galip geldiği maçta Burak Yılmaz’ın penaltısını çıkarıp galibiyetin mimarı oldu. Öte yandan Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, yeni çalıştırıcısını bu hafta içinde belirleyecek. Sarı kırmızılıların listesinde Tayfun Korkut, Şota Arveladze, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, İlhan Palut ve Samet Aybaba gibi isimler bulunuyor.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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