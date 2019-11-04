Göz Göz'den hayat öpücüğü

Süper Lig’de üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa yenilgileriyle düşüşe geçen sarı kırmızılılar, son olarak deplasmanda Trabzonspor karşısında kazandığı sürpriz galibiyetle nefes aldı. Sarı kırmızılılar suskun golcü Jerome’un golüyle çok kritik 3 puanı hanesie yazdırdı. Tuna’nın gitmesiyle kupadaki Sivas Belediyespor ve Trabzonspor maçlarında takımın başına geçen Kaleci Antrenörü Suat Arıcan yönetiminde 2 maçını da kazanan Göz Göz kara bulutları dağıttı. Maç bitiminde Göztepeli oyuncular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

Beto geçilmez!

Maça damgasını vuran isim ise yaptığı kritik kurtarışlarla kaptan kaleci Beto oldu. Trabzonspor’un net fırsatlarını inanılmaz reflekslerle engelleyen 36 yaşındaki kaleci gemisini kurtardı. Son Kasımpaşa maçında hatalarıyla eleştirilen, Trabzon’daki performansıyla taraftarın gönlüne yeniden taht kuran Beto, geçen sezon da Trabzon’da Göztepe’nin 2-1 galip geldiği maçta Burak Yılmaz’ın penaltısını çıkarıp galibiyetin mimarı oldu. Öte yandan Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, yeni çalıştırıcısını bu hafta içinde belirleyecek. Sarı kırmızılıların listesinde Tayfun Korkut, Şota Arveladze, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, İlhan Palut ve Samet Aybaba gibi isimler bulunuyor.