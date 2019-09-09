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    HaberlerEge‘Göztepe için savaşacağız’
    09.09.2019 - 07:50| Onur Atış DHA

    ‘Göztepe için savaşacağız’

    Sarı kırmızılıların yeni transferleri Soner Aydoğdu, Atınç Nukan, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, camiaya önemli mesajlar verdi, “Taraftara söz, bu işi başaracağız” dedi

    ‘Göztepe için savaşacağız’

    Süper Lig’de geride kalan 3 haftada galibiyet ve golle tanışamayan Göztepe’de milli ara öncesi takıma dahil olan Soner Aydoğdu, Atınç Nukan, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, ligin geri kalanı için umutlu konuştu. Geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına 11’de oynayıp bir de penaltı kaçıran orta saha oyuncusu Soner, ilk maçında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Deneyimli oyuncu, “Her şey çabuk gelişti, hemen ilk maçıma çıktım. Benim açımdan biraz üzücü geçti açıkçası. İlk maçımda, ilk golümü atmak nasip olabilirdi ama olmadı, kısmet değilmiş. Bireysel ve takım olarak daha çok çalışıp, Göztepe’yi istediğimiz yerlere getirmek istiyoruz” dedi.

    ‘Layık olacağız’

    Göztepe’nin transferin son gününde renklerine bağladığı stoper Atınç Nukan ise, “Burada olduğum için çok mutluyum, heyecanlıyım ve açım. Hem kendim hem takımım açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Göztepe’yi hak ettiği yerler olan daha üst sıralara daha iyi futbol oynayarak getirmeye yardım etmeye çalışacağım” dedi. Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro ise, “Burada herkes beni çok güzel karşıladı. İlk maçımıza çıkmadan önce de iki hafta gibi bir süreç olduğundan dolayı da daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Göztepe taraftarının çok büyüleyici olduğunu görüyordum. Ben de onlara layık olmak için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi. İtalyan forvet Napoleoni ise, “Göztepe benim çok gelmek istediğim, çok oynamak istediğim bir kulüptü. Bu yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük takımlarda forma rekabeti olur. Herkes elinden geleni yapıp, forma savaşında formayı almak için çabalamak zorunda. Bu yüzden bu rekabet takım için çok faydalı olacak” dedi.

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