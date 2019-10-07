Güloğlu Plastik, 44. yaşını kutladı

Sektörünün önde gelen markalarından Güloğlu Plastik, 44’üncü yaşını çalışanlar ve aileleriyle birlikte Tire’de düzenlenen piknikle kutladı. Konuklar; şut çekme, elma yeme, halat çekme gibi oyunlarla stres attı. Çocuklar da çuvalla zıplama, kaşık ile yumurta taşıma, sandalye kapmaca gibi oyunlarla eğlendi.

Çalışanlarıyla büyük bir aile olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu, “75 kişilik ekibin güven ve sevgi bağı, başarımızın sırrı” dedi. Genel Müdür Yardımcısı Gülsemin Güloğlu ise ürettikleri yeni nesil süt kasalarının sektördeki büyük firmaların tercihi olduğunu belirtti.

5, 15, 20 ve 30 yılını dolduran çalışanlara plaket ve ödüllerinin verildiği piknik, yıldönümü pastasının kesilmesiyle sona erdi.