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    HaberlerEge Haberleri‘Gülüş tasarımıyla güzel gülümseyin’
    28.11.2019 - 07:50 |

    ‘Gülüş tasarımıyla güzel gülümseyin’

    Diş Hekimi Dt. Eren Alayvaz, diş tasarımıyla güzel bir gülümsemenin mümkün olduğunu belirtti.

    ‘Gülüş tasarımıyla güzel gülümseyin’

    Diş Hekimi Dt. Eren Alayvaz, diş tasarımıyla güzel bir gülümsemenin mümkün olduğunu belirtti. Günümüzde gülüş estetiği ve gülüş tasarımının diş hekimliği alanında çok önem kazandığını belirten Dt. Alayvaz, “Dijital teknolojinin diş hekimliğinde kullanımının artmasıyla birlikte tedavi seçeneklerinin çoğalması, hastalara sonunda sahip olacakları gülüşü önceden görme imkânı sağlıyor” dedi. Gülüş tasarımı hakkında bilgiler veren Dt. Alayvaz, şunları söyledi:

    ‘Memnuniyeti artırıyor’

    “Kişilerin sahip olmak istedikleri ve kendilerine yakışacak olan gülüşün ve dişlerin önceden tasarlanarak bilgisayar ortamında ya da direkt ağız içinde hastaya gösterilerek yapılan tasarımıdır. Bu sistemde hastalar önceden sahip olacakları gülüşü ve dişleri gördükleri için beğenmeme olasılığı da ortadan kaldırılmaktadır. Gülüş tasarımında sahip olunacak olan dişler dijital ortamda hazırlandığı için hastanın ihtiyacı da kolaylıkla görülebilmektedir.”

    ‘Doğru yaklaşım’

    İhtiyaca göre hekim tarafından hastayla birlikte yapılan değerlendirmede doğru tedavi yaklaşımı belirlendiğini kaydeden Dt. Eren Alayvaz, şu vurguları yaptı:
    “Bu noktada hastanın yaşı, cinsiyeti, mesleği, karakteri, sosyal konumu, saçları gibi birçok belirtece ayrıca dişlerin yapısına, madde kayıplarına, kapanıştaki fonksiyona ve fonasyona göre yapılan değerlendirmede dişler seçilir. Hastadan alınan fotoğraf ve modeller hastanın istekleri ve hekimin doğrularıyla harmanlanıp uygun şekilde modele edildikten sonra hastaya takılıp çekilen fotoğraf ve videolarla gösterilebiliyor. Sorun çıkması veya beğenmeme gibi bir durum ortadan kaldırılmış oluyor.”

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