Günel: Hedefe adım adım yaklaşıyoruz

Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için çıktıkları yolda hedefe her gün biraz daha yaklaştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’ni altı yıl aranın ardından sizlerin desteği ile yeniden hayata geçirdik. Bundan sonra her yıl bu etkinlik daha kapsamlı bir şekilde devam edecek” dedi.



Kılıçdaroğlu da katılacak



Bu akşam Amfi Tiyatro’da düzenlenecek final gecesine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. 10 finalistin sahne alacağı etkinlikte, jüri değerlendirmesi sürecinde ise genç pop yıldızı Edis sevilen şarkılarını Kuşadalılar için söyleyecek.



Öte yandan önceki akşam İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Ziynet Sali, Kuşadalı vatandaşları müziğe doyurdu. Ünlü şarkıcı, seslendirdiği birbirinden güzel eserler ve sergilediği performans ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 10 bin kişiye seslenen Sali, “Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali’ne dâhil olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” dedi. Sali’nin ardından konuşan Başkan Günel de, “Aramızda olduğu için Ziynet Sali’ye ben teşekkür ederim” diye konuştu. Dün akşam gerçekleşen son halk konserinde ise Haluk Levent sahne aldı. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, eğlencenin doruğuna ulaştı.