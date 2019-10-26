Güneş enerjisinde de kooperatifleşme şart

Güneş enerjisi üretimi ve kullanımının doğaya ve insana olduğu kadar ekonomiye de büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Soyer, “Üretilen bu enerji; kamusal çıkarların korunmasını, toplumsal yararın artırılmasını, doğaya verilen zararın ortadan kalkmasını hedeflemeli ve bunu ancak kooperatifleşmeyle mümkün kılabilriz. Enerji üretim kooperatiflerini ne kadar yaygınlaştırabilirsek faydayı da o kadar artırırız” dedi.