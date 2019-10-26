26.10.2019 - 01:29 |
Güneş enerjisinde de kooperatifleşme şart
İzmir’de ikinci kez düzenlenen Solarvizyon 2019 başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, güneş enerjisinin önemi ve faydalarına değindi.
Güneş enerjisi üretimi ve kullanımının doğaya ve insana olduğu kadar ekonomiye de büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Soyer, “Üretilen bu enerji; kamusal çıkarların korunmasını, toplumsal yararın artırılmasını, doğaya verilen zararın ortadan kalkmasını hedeflemeli ve bunu ancak kooperatifleşmeyle mümkün kılabilriz. Enerji üretim kooperatiflerini ne kadar yaygınlaştırabilirsek faydayı da o kadar artırırız” dedi.
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