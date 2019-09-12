Güzelbahçe’de ikinci Tanrıkulu dönemi

Güzelbahçe Spor Kulübü olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi. Genel kurul sonrası Soner Tanrıkulu yeniden başkan seçildi. Güzelbahçe Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen genel kurula Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Chp Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve delegeler katıldı. Divan başkanlığını Ozan Parlar’ın yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında bir önceki yönetim ibra edilerek tekrar başkanlığa Soner Tanrıkulu seçildi. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Spor ve sporcularımıza belediyelerimizin imkanları dahilinde ve kanunlarımızın öngördüğü şekilde her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Soner Tanrıkulu ise, “Göreve geldiğim bir yılda, her türlü fedakarlıklarla sporcularımıza ve futbol kulübümüze hizmet etmeye çalıştık. Futbol takımımız da Süper Amatör Lig’de Play Off’a kalarak başarılı bir sezon geçirdi. Bu sezon ise, yeni yönetimimiz ile daha profesyonel çalışarak, bir üst lige çıkmak için mücadele edeceğiz” dedi.