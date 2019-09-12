BİST101.9220EURO6,350,21USD5,760,08ALTIN276,760,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGüzelbahçe’de ikinci Tanrıkulu dönemi
    12.09.2019 - 07:50

    Güzelbahçe’de ikinci Tanrıkulu dönemi

    Güzelbahçe Spor Kulübü olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi.

    Güzelbahçe’de ikinci Tanrıkulu dönemi

    Güzelbahçe Spor Kulübü olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi. Genel kurul sonrası Soner Tanrıkulu yeniden başkan seçildi. Güzelbahçe Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen genel kurula Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Chp Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve delegeler katıldı. Divan başkanlığını Ozan Parlar’ın yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında bir önceki yönetim ibra edilerek tekrar başkanlığa Soner Tanrıkulu seçildi. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Spor ve sporcularımıza belediyelerimizin imkanları dahilinde ve kanunlarımızın öngördüğü şekilde her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Soner Tanrıkulu ise, “Göreve geldiğim bir yılda, her türlü fedakarlıklarla sporcularımıza ve futbol kulübümüze hizmet etmeye çalıştık. Futbol takımımız da Süper Amatör Lig’de Play Off’a kalarak başarılı bir sezon geçirdi. Bu sezon ise, yeni yönetimimiz ile daha profesyonel çalışarak, bir üst lige çıkmak için mücadele edeceğiz” dedi.

    KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
    daha fazla video için
    Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncuları! İşte Şampiyon fragmanı

    Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncuları! İşte Şampiyon fragmanı

    Dünyanın en büyük kuşu

    Dünyanın en büyük kuşu

    İstanbul Bienali Pera’da

    İstanbul Bienali Pera’da

    Opera ödülleri verildi

    Opera ödülleri verildi

    Sıradaki Haber