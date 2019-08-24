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    HaberlerEgeHasar tespitine devam
    24.08.2019 - 07:50

    Hasar tespitine devam

    İzmir’de 3 ilçede etkili olan ve önemli zarara yol açan orman yangınlarıyla ilgili olarak hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

    Hasar tespitine devam

    Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Devletimiz, Bakanlığımız vatandaşımızın ne kaybı varsa bunun telafisi için hemen çalışmalara başladı. Bütün ekipler ile sahada gerekli çalışmalar yürütülüyor” dedi. 

    ‘Yangın için her türlü teçhizatımız olacak’

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Konak’ın Toros Mahallesi’nde çocuklar için Masal Evi açtı. 4-6 yaş arasındaki çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri destekleyici aktivitelerin yapılacağı merkezin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar’daki büyük bir ormanlık alanın yandığını anımsattı. Soyer, bir daha bu tür yangınların çıkmasına izin vermeyeceklerini belirttiği konuşmasında, “Yangın çıktığı anda söndürmek için her türlü teçhizata, ekipmana sahip olacağız” dedi. Kent tarihinin en büyük yangınlarından birini yaşadıklarına dikkat çeken Soyer, “İzmir’i tekrar nefes alacağımız ormanlara kavuşturacağız” diye konuştu.

    ‘Üstümüze düşeni yapmaya hazırız’

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Karabağlar’a bağlı Tırazlı’da başlayan ve şiddetli rüzgâr sebebiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar yayılan orman yangınından zarar gören yerleri gezdi. Karakayalı ile CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Karakayalı, “Ağaçlandırılma için üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız” dedi, sabotaj olasılığının da araştırılması gerektiğini söyledi.

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