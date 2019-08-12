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    HaberlerEgeHayat Ferdinand’a güzel
    12.08.2019 - 07:50

    Hayat Ferdinand’a güzel

    RİZE’nin İyidere ilçesinde geçen yıl Kurban Bayramı’nda kaçıp, denize atlayan ve Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan sonra İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na getirilen boğa Ferdinand, hayatın tadını çıkarıyor.

    Hayat Ferdinand’a güzel

    RİZE’nin İyidere ilçesinde geçen yıl Kurban Bayramı’nda kaçıp, denize atlayan ve Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan sonra İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na getirilen boğa Ferdinand, hayatın tadını çıkarıyor. Geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi 500 kiloya ulaştı. 2 ay önce de barınaktaki ‘Yıldız’ isimli inekten ‘Ferdi’ adında bir buzağısı olan Ferdinand, baba oldu. Çiftlik sahibi Sibel Çakır, “Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak, onlar bizim çocuklarımız” dedi.

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