17.10.2019 - 07:50 |
HAYTAP’tan Geçici Bakımevi’ne tam not
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Bodrum’da düzenlenen HAYTAP 13. Ulusal Temsilciler Toplantısı’ndan sonra Başkan Gürün’ü ziyaret eden HAYTAP üyeleri, Muğla’daki tüm barınakları gezdiklerini ve incelediklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı barınağın Türkiye’nin sayılı barınakları arasında olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Yaşadığımız şehirde tüm canlılar için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.