BİST94.1370EURO6,540,26USD 5,900,23ALTIN281,89-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeHAYTAP’tan Geçici Bakımevi’ne tam not
    17.10.2019 - 07:50 |

    HAYTAP’tan Geçici Bakımevi’ne tam not

    HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

    HAYTAP’tan Geçici Bakımevi’ne tam not

    HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Bodrum’da düzenlenen HAYTAP 13. Ulusal Temsilciler Toplantısı’ndan sonra Başkan Gürün’ü ziyaret eden HAYTAP üyeleri, Muğla’daki tüm barınakları gezdiklerini ve incelediklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı barınağın Türkiye’nin sayılı barınakları arasında olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Yaşadığımız şehirde tüm canlılar için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için
    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

    6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

    Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

    Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

    Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

    İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

    İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

    Sıradaki Haber