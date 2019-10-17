HAYTAP’tan Geçici Bakımevi’ne tam not

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Bodrum’da düzenlenen HAYTAP 13. Ulusal Temsilciler Toplantısı’ndan sonra Başkan Gürün’ü ziyaret eden HAYTAP üyeleri, Muğla’daki tüm barınakları gezdiklerini ve incelediklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı barınağın Türkiye’nin sayılı barınakları arasında olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Yaşadığımız şehirde tüm canlılar için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.