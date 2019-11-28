28.11.2019 - 07:50 |
Hedef, daha yeşil bir kent yaratmak
Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında verdiği önergeyle ‘Her Güzelbahçeli İçin 1 lira’ temalı bağış kampanyası, İzmir Valiliği’nden gelen onaydan sonra başlıyor.
Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında verdiği önergeyle ‘Her Güzelbahçeli İçin 1 lira’ temalı bağış kampanyası, İzmir Valiliği’nden gelen onaydan sonra başlıyor. Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Tüm Güzelbahçelileri daha yeşil bir Güzelbahçe için destek olmaya çağırıyoruz. Bu kampanyayla biz belediye bütçesinden başkanlık önergesiyle ‘Her Güzelbahçeli İçin 1 lira’ bağışını yapacağız” dedi.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?