Hedef, daha yeşil bir kent yaratmak

Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında verdiği önergeyle ‘Her Güzelbahçeli İçin 1 lira’ temalı bağış kampanyası, İzmir Valiliği’nden gelen onaydan sonra başlıyor. Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Tüm Güzelbahçelileri daha yeşil bir Güzelbahçe için destek olmaya çağırıyoruz. Bu kampanyayla biz belediye bütçesinden başkanlık önergesiyle ‘Her Güzelbahçeli İçin 1 lira’ bağışını yapacağız” dedi.